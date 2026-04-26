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PAGELLE TOP E FLOP Genoa-Como 0-2: Douvikas e Diao lanciano Fabregas

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Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata a Marassi

Il Como riscatta l’eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia e si impone nella trasferta di Marassi sul campo del Genoa: match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. I lariani guadagnano tre punti importantissimi nella corsa Champions. Con questo successo gli uomini di Fabregas si portano a quota sessantuno, raggiungendo la Roma a meno uno dalla Juventus. Niente da fare per il Genoa di De Rossi, che resta fermo a quota trentanove.

PAGELLE TOP E FLOP Genoa-Como: Douvikas e Diao lanciano Fabregas – calciomercato.it – Ansa Foto

Gli ospiti sbloccano il risultato dopo dieci minuti: assist di Da Cunha e stacco di testa perfetto di Douvikas, al dodicesimo centro stagionale. Nella ripresa De Rossi inserisce Junior Messias che regala brio alla manovra rossoblù: ma nel momento migliore dei padroni di casa arriva il raddoppio lariano, firmato da Diao. E’ il gol che chiude la partita.

Top e Flop Genoa – Como

GENOA

Top

Junior Messias: Il suo ingresso in campo regala vivacità alla manovra rossoblù; tenta di riaprire la partita con un paio di belle giocate, vanificate da Butez e dai centrali del Como. Nel finale si innervosisce e becca un giallo.

Flop

Otoa: Si addormenta sul cross di Da Cunha e lascia troppo spazio a Duvikas, abile nello staccare di testa e ad insaccare. Errore grave che permette agli ospiti di sbloccare il risultato. Tenta più volte l’anticipo su Nico Paz, con scarsi risultati.

LE PAGELLE DEL GENOA

Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6, Otoa 5 (57′ Messias 6,5), Vasquez 5,5; Sabelli 5,5, Amorim 5,5, Frendrup 6, Ellertsson 6; Ekhator 5,5, Vitinha 6. All. De Rossi.

COMO

Top

Douvikas: Ci mette meno di dieci minuti a timbrare il cartellino e a lasciare il segno: si avventa sul cross di Da Cunha e con precisione chirurgica batte Bijlow sul secondo palo, realizzando il dodicesimo gol in campionato.

Nico Paz: Qualità e tecnica al servizio della squadra: gioca tra le linee creando costantemente pericoli alla difesa rossoblù: a metà del primo tempo sfiora il gol con un diagonale che si perde a pochi centimetri dal palo. Esce al termine del primo tempo per un infortunio.

Flop

Ramon: Del reparto arretrato è il meno convincente. Rischia grosso intorno al 60′ quando si perde Messias e da il via ad una delle azioni più pericolose del Genoa. Salvato da Butez.

LE PAGELLE DEL COMO

COMO (4-2-3-1): Butez 6,5; Smolcic 6, Ramon 5,5, Diego Carlos 5,5 (57′ Kempf 6), Valle 6; Perrone 6,5, Da Cunha 6,5; Diao 7, Nico Paz 6,5 (46′ Caqueret 6), Baturina 6; Douvikas 7. All. Fabregas.

Il tabellino di Genoa – Como

Ecco il tabellino della sfida tra Genoa e Como, gara valida per il trentacinquesimo turno di serie A disputata allo stadio Marassi di Genova

GENOA (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (57′ Messias), Vasquez; Sabelli (81′ Cornet), Amorim (70′ Amorim), Frendrup, Ellertsson; Ekhator (70′ Colombo), Vitinha. All. De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos (57′ Kempf), Valle; Perrone, Da Cunha; Diao (81′ Van der Brempr), Nico Paz (46′ Caqueret), Baturina; Douvikas (81′ Morata). All. Fabregas.

ARBITRO: La Penna

AMMONITI: –

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