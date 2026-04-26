Tutto fatto per Nico Paz: dove giocherà l’argentino l’anno prossimo

Arriva la decisione definitiva su Nico Paz in vista del prossimo anno: ecco dove vedremo il 21enne argentino con cittadinanza spagnola.

Sta letteralmente trascinando il Como a suon di gol, assist e giocate fantastiche ma questa saranno le ultime gare di Nico Paz con la casacca del club allenato da Fabregas. Il campioncino argentino con cittadinanza spagnola classe 2004, infatti, si appresta a fare ritorno al Real Madrid dove avrà l’opportunità di mostrare tutto il suo valore.

A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘AS’, secondo cui proprio il club caro al presidente Florentino Perez avrebbe deciso di esercitare l’opzione per il riacquisto dell’argentino entro il 30 maggio, termine ultimo per portare a termine l’operazione.

Una pessima notizia per i tifosi del Como e anche per quelli dell’Inter, che da mesi monitorava con grande attenzione la situazione di Nico Paz: il presidente Marotta avrebbe fatto carte false pur di portarlo a Milano, ma alla fine il futuro del calciatore nato a Santa Cruz de Tenerife sarà targato Liga spagnola, più precisamente Real Madrid.