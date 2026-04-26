Juve-Psg, operazione possibile in estate: si fa in prestito

Arrivano conferme su un possibile affare tra Juventus e Paris Saint-Germain la prossima estate: ecco i dettagli.

A prescindere dalla permanenza o meno di Vlahovic, la Juventus continua a monitorare il calciomercato alla ricerca di un nuovo attaccante. I nomi che circolano alla Continassa sono diversi, ma nelle ultime ore sembrerebbero essere in netto rialzo le quotazioni di Gonçalo Matias Ramos, classe 2001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese.

La Juve corteggia da tempo il calciatore originario di Olhão e adesso sarebbe pronta ad accelerare: l’idea della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quella di intavolare una trattativa con il club francese sulla pase di un prestito più opzione di riscatto legata al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ora, però, testa al campo. La Juve deve assolutamente conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e proprio dal raggiungimento di questo obiettivo dipenderanno le strategie di mercato estive. A cominciare da Goncalo Ramos e da un suo eventuale trasferimento in bianconero.