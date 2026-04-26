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Svolta Bremer, si avvicina a grandi passi la firma: dove giocherà

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Altra novità in casa Juventus in vista dell’estate che si preannuncia caldissima: ecco cosa sta accadendo. 

Contro il Milan sarà come sempre al suo posto e guiderà la difesa della Juventus da leader indiscusso. Gleison Bremer, di certo, non ha bisogno di presentazioni e figura sicuramente tra i difensori centrali più forti al mondo: a Torino lo sanno benissimo e sono pronti a blindarlo, per evitare spiacevoli sorprese la prossima estate.

Juventus, le condizioni di Bremer
Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio per questo motivo – secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’ – in casa Juve il prossimo a firmare il rinnovo dopo Yildiz, McKennie, Locatelli e Spalletti potrebbe essere proprio Bremer. L’ex Torino non ha alcuna intenzione di lasciare i bianconeri e di trasferirsi in Premier League nonostante il corteggiamento di alcune big inglesi e ha come obiettivo quello di mettere nero su bianco prima di partire per la Coppa del Mondo con il suo Brasile.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende in casa Juventus e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

 

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