Bagno di folla per l’arrivo della Juve a Milano: “Vogliamo l’Europa e lo scudetto” | VIDEO CM

La squadra di Spalletti accolta da circa 200 tifosi e dalla curva all’arrivo a Milano: stasera a San Siro il big match contro il Milan dell’ex Allegri

Grande entusiasmo per l’arrivo della Juventus a Milano in tarda mattinata, con la formazione bianconera impegnata questa sera nel big match contro il Milan.

Il pullman della ‘Vecchia Signora’ è stato accolto da circa 200 tifosi all’hotel Sheraton San Siro, a pochi minuti dallo stadio ‘Meazza’. Cori e applausi per la squadra allenata da Spalletti, con la curva a caricare Locatelli e compagni appena arrivati nel mini-ritiro milanese.

⚪️⚫️ #Juventus – La curva e circa 200 tifosi ad accogliere la squadra bianconera all’arrivo a Milano in vista del big match di stasera col #Milan 📲 #MilanJuve @calciomercatoit pic.twitter.com/nWYfvyIbaM — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 26, 2026

Juventus, la curva carica la squadra prima del Milan

Il tifo organizzato della Juve ha caricato i giocatori, scesi dal pullman per ascoltare il messaggio lanciato dalla curva: “Noi ci saremo sempre. Vogliamo la vita, il cuore e la maglia sudata. Vogliamo andare in Europa la prossima stagione e lottare per lo scudetto. Fuori i c… e andiamoci a prendere i tre punti”, le parole rivolte alla squadra.

Cori anche per Luciano Spalletti, che in vista di stasera ha un solo dubbio di formazione. Kenan Yildiz infatti non è al meglio, ma rimane in leggero vantaggio su Boga per partire dal 1’ sulla trequarti. In attacco si va verso la conferma di David, mentre torna disponibile Vlahovic che partirà dalla panchina.

🔥 #Juventus – La curva bianconera carica la squadra all’arrivo in hotel: “Noi ci saremo sempre. Vogliamo la vita, il cuore e la maglia sudata. Vogliamo andare in Europa la prossima stagione e lottare per lo scudetto”

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— Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 26, 2026

Juve, la probabile formazione anti-Milan (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz (Boga); David