Champions League, i risultati della serata: Atletico agli ottavi! Bayern a punteggio pieno!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID / E' l'Atletico Madrid l'ultima squadra a strappare il pass per gli ottavi di finale di ChampionsLeague. I Cohlchoneros hanno battuto con un secco 2-0 i russi della Lokomotiv, che lasciano l'Europa. A retrocedere in Europa League, nonostante la sconfitta contro la Juventus, è il BayerLeverkusen. Europa League anche per ClubBrugge e Olympiakos. La squadra belga chiude terza davanti il Galatasaray, nel gruppo dominato da Psg e Real.

Gol nel finale invece per i greci contro la Stella Rossa.

Da registrare la vittoria del Bayern, contro il Tottenham di Mourinho: i tedeschi chiudono a punteggio pieno.

Gruppo A

Club Brugge-Real Madrid 1-3: 53' Rodrigo, 55' Vanaken(B), 64' Junior Vinicius, 91' Modric

Psg-Galatasaray 4-0: 32' Icardi, 35' Sarabia, 47' Neymar, 63' Mbappe, 83' Cavani

Classifica: Psg 16, Real 11, Club Brugge* 3, Galatasaray 2

Gruppo B

Bayern-Tottenham 3-1: 14' Coman(B), 20' Sessegnon(T), 45' Muller(B), 64' Coutinho(B)

Olympiakos-Stella Rossa 1-0: 91' El Arabi su rigore

Classifica: Bayern 18, Tottenham 10, Olympiakos* 4, Stella Rossa 3

Gruppo D

Bayer-Juve 0-2: 75' Ronaldo, 91' Higuain

Atletico Madrid-Lokomotiv 2-0: 17' Joao Felix, 54' Felipe

Classifica: Juve 16, Atletico 10, Bayer* 6, Lokomotiv 3

* Squadre in Europa League

