CALCIOMERCATO MILAN TAISON / Eliminato dalla Champions League con il suo Shakhtar da una spettacolare Atalanta, Taison non ha mai fatto mistero di voler provare una nuova avventura. Scioccato anche dagli insulti razzisti ricevuti durante la partita contro la Dinamo Kiev, il 31enne brasiliano spera di raggiungere il suo obiettivo durante il calciomercato invernale.

Accostato per due anni consecutivi anche alla, l'ex Internacional è stato trattato in maniera molto più concreta dal, che la scorsa estate, per stessa ammissione del diretto interessato, è arrivato ad offrire 30 milioni di euro.

Osso durissimo in sede di trattative, il club ucraino ha ritenuto insufficiente la proposta e lo scenario potrebbe ripetersi anche nelle prossime settimane. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, di recente ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore. Pur calando le proprie pretese economiche rispetto a qualche mese fa, lo Shakhtar ad oggi non si è detta disposto a scendere sotto i 28-30 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata a Milano, ma che potrebbe non rappresentare un problema per le squadre cinesi che hanno già effettuato sondaggi concreti.