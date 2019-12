CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / Il Barcellona avrebbe mollato la presa, per ora, su Lautaro Martinez. 'Colpa' della cifra che, secondo 'ESPN', ha chiesto l'Inter per la cessione del suo gioiello: ovvero 100 milioni di euro, undici in meno di quelli della clausola risolutiva valevole solo per l'estero nonché dal 1° al 15 luglio.

Il 'Toro' piace al club blaugrana per il dopo Suarez, il suo 'sponsor' è nientemeno che Leo Messi col quale ha instaurato un grande feeling in Nazionale.

