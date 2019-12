INTER BARCELLONA / Sarà un Barcellona rimaneggiato, per scelta di Valverde e complice ovviamente il primo posto già in cassaforte, quello che scenderà in campo martedì sera contro l'Inter a 'San Siro' per l'ultima partita della fase a gironi di Champions League. Il tecnico del Barcellona punterà su un ampio turnover, con tanti big a riposo o in panchina.

Tra questi probabilmente anche Leo, con il Pallone d'Oro che potrebbe addirittura restare in Catalogna e non prendere l'aereo per Milano lunedì pomeriggio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE: Inter, tanto turnover e Messi a rischio: a San Siro il Barcellona B

Inter-Barcellona, la scelta di Valverde: niente rifinitura a 'San Siro'

Tanti giovani e seconde linee in campo, con il Barcellona già proiettato per le prossime sfide in campionato in casa della Real Sociedad e soprattutto il 'Clasico' del 18 dicembre contro il Real Madrid. Nell'undici titolare potrebbe esserci invece Arturo Vidal, oggetto dei desideri di Antonio Conte per la finestra invernale del mercato. La formazione di Valverde arriverà domani pomeriggio a Milano, senza svolgere la rifinitura pre-gara sul manto erboso di 'San Siro'. I campioni di Spagna si alleneranno infatti direttamente al centro sportivo Joan Gamper prima della partenza per l'Italia. L'unica attività al 'Meazza' del Barça sarà la conferenza stampa alle 19 con protagonisti Valverde e un calciatore blaugrana.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Roma, Conte e Marotta tardano all'uscita: vertice di mercato?

Inter e Juventus, l'apertura da Barcellona per Vidal e Rakitic. E su Lautaro Martinez...