Calciomercato, il doppio scambio che infiamma Juventus-Napoli

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ - Il Real Madrid ha deciso di cedere James Rodriguez nella sessione invernale di calciomercato che si aprirà tra un mese. Attualmente ai box per un infortunio al ginocchio, il 28enne fantasista colombiano (con passaporto spagnolo) non è riuscito a rilanciarsi con le 'Merengues' ed il tecnico Zinedine Zidane ha fatto il suo nome al presidente Florentino Perez in merito ai giocatori da cedere a gennaio. Gli estimatori di certo non mancano, anche in Italia.

Secondo il sito iberico 'Defensa Central', ci sarebbe un ritorno di fiamma della: il suo agente Jorge, lo stesso di Cristiano, potrebbe favorire il buon esito dell'affare.

Calciomercato Juventus e Napoli, il Real chiede Dybala e Ruiz

Tuttavia il Real Madrid sarebbe disposto a cedere James Rodriguez alla Juve soltanto se nella trattativa fosse inserito il cartellino di Paulo Dybala, che però i bianconeri non hanno intenzione di cedere a stagione in corso. Un altro scambio i blancos sarebbero disposti a farlo invece con il Napoli: sin dalla scorsa estate i partenopei sono sulle tracce del fantasista colombiano e non è un mistero che a Zidane piaccia molto il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Uno dei giocatori di cui De Laurentiis non vorrebbe privarsi nemmeno a fine stagione. Attenzione poi alle piste estere: Rodriguez piace in Inghilterra sia al Manchester United che all'Arsenal, mentre in Spagna ci sono i 'cugini' dell'Atletico Madrid.

