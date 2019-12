Milan e Napoli, il messaggio di Pochettino

CALCIOMERCATO MILAN POCHETTINO NAPOLI ESONERO TOTTENHAM - Mauricio Pochettino è uno degli allenatori che infiammerà il mercato delle panchine per la prossima stagione. Esonerato dal Tottenham poche settimane fa, sostituto da José Mourinho, l'argentino sta ricaricando le batterie in vista della prossima avventura. "Il mio obiettivo è tornare in Europa - le sue parole a 'Fox Sports Argentina' - Ci sono molti club e bei progetti. Ma ora devo liberare la testa dopo cinque anni e mezzo incredibili al Tottenham. Recuperare e cercare nuove motivazioni sono gli obiettivi". L'ex tecnico dell'Espanyol difficilmente tornerà in pista prima della prossima stagione, anche se il suo nome è accostato con insistenza all'Arsenal dell'esonerato Emery, attualmente affidato a Freddie Ljungberg.

Sulle sue tracce sono segnalata ile il, ma potrebbe diventare una possibilità anche per, squadre guidate oggi da Stefanoe Carlo. Ostacolo non di poco, l'alto ingaggio che il manager percepisce attualmente: oltre 12 milioni di euro a stagione. Di certo, molto dipenderà dall'approdo, o meno, alla prossima edizione della, manifestazione che lo scorso anno ha portato alla ribalta proprio gli 'Spurs' di Pochettino, battuti solo in finale daldi Jurgen

