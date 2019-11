DIRETTA ATALANTA DINAMO ZAGABRIA - L'Atalanta riceve la Dinamo Zagabria a Milano nella penultima giornata del gruppo C di Champions League. Dopo il 4-0 subito all'andata, i nerazzurri di Gasperini non hanno alternative: devono centrare la prima vittoria per restare in corsa quantomeno per il terzo posto che vale l'Europa League. I croati di Bjelica, invece, sognano di fare bottino pieno per avvantaggiarsi nella corsa alla seconda piazza.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Gosens, Freuler, de Roon, Hateboer; Gomez, Pasalic, Muriel. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theofile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Orsic, Petkovic. All. Bjelica

CLASSIFICA: Manchester City punti 10, Shakhtar Donetsk 5, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 1.