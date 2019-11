CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KURZAWA / Tra le tante occasioni che può offrire il mercato a gennaio c'è anche il nome di Layvin Kurzawa. Il difensore francese non rappresenta una prima scelta per il tecnico Tuchel e ha un contratto in scadenza a fine stagione che alletta e non molto diverse pretendenti. Il suo nome è stato accostato anche ai club di Serie A, tra cui Juventus e Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno di fascia sinistra, mentre ai bianconeri il transalpino potrebbe essere proposto se il Paris Saint-Germain dovesse presentare un'offerta per De Sciglio. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Calciomercato Inter e Juventus, sentite Kurzawa

Kurzawa ha un contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza nel giugno 2020. Il rinnovo appare davvero complicato e i transalpini potrebbero perdere il giocatore a zero. Il terzino però non sembra disposto di voler aspettare la fine della stagione per lasciare Parigi. Lo riferisce 'L'Equipe', che sottolinea come l'ex Monaco non voglia attendere giugno per approdare in una nuova squadra.

Il club transalpino sarebbe disposto a lasciarlo partire, a patto però di avere sul piatto una buona offerta e non di doverlo liberare in anticipo.

LEGGI QUI: Calciomercato Inter, da Florenzi a Giroud: gli obiettivi per gennaio

LEGGI QUI: Calciomercato Inter e Milan, occasione Xhaka: altra esclusione

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Kurzawa

Non è escluso dunque che i club interessati al terzino francese possano decidere di presentare una proposta al Psg per gennaio. Kurzawa potrebbe liberarsi ad una cifra modica e potrebbe dunque rappresentare un'interessante occasione low-cost per l'Inter alla ricerca di un esterno mancino. La Juventus potrebbe invece decidere di fare leva sulla volontà del giocatore di lasciare il club. Il Psg potrebbe proporre un affare con De Sciglio, ma viste le condizioni di Alex Sandro ai bianconeri un terzino sinistro in più potrebbe fare comodo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, non solo Mertens: gli altri affari a parametro zero

Calciomercato Juventus, allarme Alex Sandro: caccia al terzino, la lista degli obiettivi

Juventus e Inter, la data dell'incontro per Chiesa