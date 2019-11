CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MOURINHO / Zlatan Ibrahimovic sta infiammando il calciomercato in questi giorni. L'attaccante svedese ha deciso di lasciare l'America per tornare nel calcio che conta. In queste ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero di ritorno in Serie A: in prima fila per Ibrahimovic c'è il Milan, pronto a mettere sul tavolo un contratto di 18 mesi a 6 milioni di euro netti. Offerta che al momento viene valutata bassa.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola per discutere dell'affare. A breve le parti si aggiorneranno, con Ibrahimovic che quasi certamente darà una risposta definitiva entro un paio di settimane. Sullo sfondo restano anche il Bologna e il Napoli, pronte a fare la propria offerta per convincere il campione svedese.

Sabatini è uscito allo scoperto, ammettendo che la trattativa esiste ma "è una questione che riguarda Mihajlovic e il giocatore".

Tutto il calcio italiano spera di riabbracciare un campione come Ibrahimovic ma la Serie A deve fare i conti con JoseMourinho. Il suo Tottenham - come riporta il 'Daily Express' - starebbe, infatti, pensando all'ormai ex Galaxy per rinforzare la squadra. La Premier League è un campionato che Ibra conosce molto bene, anche se in Inghilterra non è riuscito a lasciare il segno come fatto in Italia. Potrebbe essere questo un motivo in più per tornare?

