CALCIOMERCATO ROMA MILAN MARIANO DIAZ / Mariano Diaz vive mesi da separato in casa al Real Madrid. Come vi abbiamo raccontato in estate, Zinedine Zidane aveva comunicato all’attaccante la sua intenzione di non contare su di lui, ma l’ex Lione, che inizialmente era convinto di riuscire a fargli cambiare idea, nelle ultime settimane di calciomercato non è riuscito a trovare un club in grado di offrirgli il suo attuale stipendio né di avanzare una proposta concreta al Real Madrid.

Calciomercato Real Madrid, le cifre dell’affare Mariano

Da quel momento in poi, è sparito totalmente dai radar: l’unica sua apparizione, se così si può definire, risale al 19 ottobre scorso quando, almeno, scaldò la panchina durante la sconfitta contro il Maiorca. L’idea di cambiare aria resta e, per gennaio, l’obiettivo è trovare una nuova sistemazione. La punta sarebbe felicissima di approdare in Serie A: in estate diede il suo sì a Roma e Milan, che però dovettero farsi da parte a causa del peso economico dell’affare.

Il Madrid esigedi euro per il suo cartellino, Mariano vanta un ricco contratto fino al 2023 e non ha intenzione di rinunciare ai suoi circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Real Madrid, Mariano possibile in prestito: i dettagli

In vista del calciomercato invernale, la situazione è ancora in fase di stallo: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’entourage del calciatore non ha ricevuto chiamate da club italiani e, finora, l’unica squadra pronta a confermargli l’ingaggio è stata l’Al Rayyan di Doha.

Mariano, da parte sua, preferirebbe restare in Europa (26 anni, 9 gol in 34 presenze col Real Madrid, 21 in 48 col Lione: i titoli li ha) e resta in attesa. A Concha Espina, visto il contratto ancora lungo e il rischio di svalutare ulteriormente il suo cartellino, non escludono una “cessione scontatissima” o un prestito gratuito, eventualmente anche col pagamento di parte dell’ingaggio. Per i club in cerca di un attaccante, un’occasione da prendere in seria considerazione.

