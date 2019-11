CALCIOMERCATO INTER MILAN DONNARUMMA / Paris Saint Germain e Juventus, quando si parla di Gianluigi Donnarumma in chiave mercato sembra che questi due club rappresentino la sua prossima meta. Leonardo è sempre un suo estimatore, ma la scorsa estate il Psg ha risolto la questione portiere con Sergio Rico dal Siviglia e Keylor Navas dal Real Madrid nello scambio di prestiti che ha coinvolto Areola. Dall'altro lato la Juventus è convinta che per molti anni Szczesny possa difendere con grande efficacia la porta bianconera.

Calciomercato Inter, incontro per Donnarumma

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è un altro club italiano che si sta muovendo per portar via dal Milan l’estremo difensore classe ’99. C'è alle porte un derby di mercato: l'Inter ha bisogno di progettare il post Handanovic, lo sloveno a luglio ha compiuto 35 anni e ha il contratto in scadenza nel 2021. Nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra alcuni collaboratori del dg Marotta e Raiola proprio per discutere della situazione di Donnarumma.

Se non dovessero esserci entro fine stagione delle clamorose novità riguardo alla proprietà del Milan, l'assalto dei nerazzurri potrebbe andare a buon fine con un'offerta superiore ai 50 milioni al club rossonero e una proposta d'ingaggio anche migliorativa rispetto ai 6 milioni percepiti in questo momento.

Calciomercato Milan, rinnovo lontano: per Donnarumma pericolo Inter

L’intesa con il Milan scade nel 2021, ciò può favorire proprio le manovre dell’Inter: i dirigenti Boban, Maldini e Massara ad un anno dal termine dell'attuale contratto dovranno seriamente riflettere sul futuro di Donnarumma se non dovesse rinnovare il suo accordo con la società rossonera come sembra. L'Inter insiste, vuole portare a casa il giovane portiere che fu ad un passo dall'altra sponda del Naviglio già all'età di quattordici anni, quando arrivò a Milano dalla scuola calcio Club Napoli Castellammare.

