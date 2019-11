CALCIOMERCATO SPAGNA LUIS ENRIQUE / La Spagna, dopo il 5-0 inflitto alla Romania che certifica la sua qualificazione agli Europei 2020 da testa di serie, potrebbe clamorosamente esonerare il suo allenatore.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , infatti, Robertnon guiderà la 'Roja' nella manifestazione continentale, ma la scelta è dovuta a una promessa fatta da lui stesso nella conferenza stampa di presentazione:è vicinissimo a tornare sulla panchina lasciata per l'orribile tragedia personale che lo ha colpito nei mesi scorsi.

Panchina Spagna, Luis Enrique di ritorno: le ultime di CM.IT

L'attuale commissario tecnico iberico, dopo la gara di stasera, non si è presentato in sala stampa e nelle prossime ore il presidente della Federazione Rubiales dovrà fare chiarezza sulla guida tecnica. Il possibile ritorno dell'asturiano era nell'aria da diverse settimane, e lo stesso Moreno ammise la disponibilità a farsi da parte nel caso in cui l'ex Roma avesse espresso il desiderio di tornare al lavoro dopo il lutto che lo ha colpito. A quanto pare, l'avvicendamento è ormai a un passo e questo martedì potrebbe arrivare l'ufficialità.

