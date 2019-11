CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI JUVENTUS SARTORI/ Intervistato ai microfoni de 'L'Eco di Bergamo', Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, del futuro di Dejan Kulusevski, jolly attualmente in prestito al Parma di Roberto D'Aversa: "Mi auguro di poterlo vedere con la maglia dell'Atalanta, sarebbe un grande premio anche per il nostro settore giovanile".

Sartori ha poi aggiunto su Kulusevski: "Se dovesse continuare a giocare come ha iniziato la stagione, sarà però difficile". Il dirigente dell'Atalanta sembra quasi rassegnato sul futuro del giocatore svedese che, nelle ultime settimane, è entrato nel mirino di diversi grandi club, due su tutti, l'Inter di Antonio Conte e la Juventus di Maurizio Sarri. Attenzione anche ai possibili pericoli dall'estero per Kulusevski per il quale, la società orobica, avrebbe fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro.

