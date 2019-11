CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI / E' tra i nomi più caldi di queste settimane in ottica calciomercato: Dejan Kulusevski, classe 2000, centrocampista in prestito al Parma ma di proprietà dell'Atalanta, ha conquistato tutti. In Italia Inter (soprattutto) e Juventus hanno messo gli occhi su di lui con Conte che lo vorrebbe già nel mese di gennaio: obiettivo che potrebbe essere complicato da quanto arriva dall'Inghilterra. Arsenal e Manchester United avrebbero indirizzato il proprio sguardo sul 19enne svedese e i 'Red Devils', riferisce il 'Sun', potrebbero accontentare la richiesta dell'Atalanta di 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, muro Parma su Kulusevski: le ultime

Ma non c'è soltanto la Premier League a rendere ardita la salita nerazzurra verso il giovane calciatore: c'è anche il Parma che continua a fare muro e vuole godersi Kulusevski fino al termine della stagione. Lo hanno ribadito a più riprese il tecnico D'Aversa e il direttore sportivo Faggiano: "Resta al Parma fino al termine del campionato, è qui in prestito secco", le parole di qualche giorno fa del dirigente.

Certo che, se dovessero essere confermate queste cifre, sarà difficile resistere alle sirene inglesi per il 19enne, così come l'dovrà alzare la posta per riuscire a mettere le mani sul calciatore.

Calciomercato Inter, pronta l'asta per Kulusevski

Possibile asta quindi per Kulusevski che in questo campionato ha giocato tutte le partite da titolare: 12 presenze per un totale di oltre 990 minuti di gioco con appena due sostituzioni subite. Numeri ai quali vanno ad aggiungersi i due gol e i cinque assist realizzati in questa prima parte di stagione: statistiche che giustificano l'interesse delle big per il nuovo talento dell'Atalanta.

