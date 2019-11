Calciomercato Juventus, il punto sui prestiti: Romero, Pellegrini, Mandragora...

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO PELLEGRINI MANDRAGORA / La Juventus dovrà valutare diversi calciatori lasciati in prestito in vista della prossima stagione. Per l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', chi è sicuro di un suo rientro alla base è il difensore argentino Cristian Romero, che a partire dalla stagione 2020/21 dovrebbe vestirsi di bianconero dopo l'esperienza al Genoa.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter e Juventus, fissato il prezzo di Kulusevski

Situazione simile per Luca Pellegrini, in prestito secco al Cagliari e che lavora per meritarsi una chance a Torino, mentre va valutato il caso Rolando Mandragora.

Il classe 1997 è attualmente di proprietà dell'Udinese (che ha sborsato 20 milioni per il suo cartellino), ma la Vecchia Signora vanta un diritto di controriscatto di 26. Il centrocampista, titolare inamovibile tra i friulani, è anche una colonna dell'Under 21 di

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, Abidal congeda Rakitic: sfida a quattro

Calciomercato Juventus, Ronaldo tra record, futuro e... Pogba!