CALCIOMERCATO GENO SOSTITUTO KOUAME / Il Genoa è alla prese con l'infortunio di Kouame. L'attaccante, finito nel mirino dell'Inter, dovrà stare fuori dai campi di gioco per molto tempo a causa della rottura del crociato. Un infortunio che stravolge i piani di calciomercato: il calciatore sarebbe, infatti, potuto partire a gennaio ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Adesso il Grifone, invece, sarà chiamato ad intervenire per trovare un sostituto all'altezza. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il Genoa - come riporta il Corriere dello Sport in edicola stamani - sarebbe tornato a pensare ad, greco classe '96 attualmente al, finito nel mirino già la scorsa estate.