CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI IBRAHIMOVIC / Il Napoli si è fatto avanti, il Milan lo riabbraccerebbe volentieri, il Bologna ci spera: la Serie A rivuole Zlatan Ibrahimovic, libero da fine dicembre quando scadrà il suo contratto con i Los Angeles Galaxy. Lo svedese però fa gola a tanti e un invito, un po' a sorpresa, arriva anche dalla Germania: è lo Schalke che tramite la propria pagina Facebook si offre come prossima destinazione per l'attaccante. "Non ti preoccupare Zlatan Ibrahimovic - il post pubblicato oggi - non c'è il baseball qui a Gelsenkirchen" con un chiaro riferimento al post pubblicato dallo stesso Ibra quando ha annunciato l'addio al club americano: "Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego.

La storia continua… Adesso tornate a guardare il baseball".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, ecco la 'scommessa' su Ibrahimovic

Calciomercato Milan e Napoli: Bologna in pole per Ibrahimovic

Messaggi social a parte, Ibrahimovic continua ad essere il nome più gettonato per il mercato di gennaio. Il Napoli si è fatto avanti prima dei problemi di ammutinamento con un'offerta da 5 milioni di euro fino al termine della stagione e altri 5 per il prossimo anno in caso di qualificazione in Champions. Situazione al momento in stand-by, mentre il Milan continua a sperare nel ritorno del campione svedese. Quello che fa anche il Bologna con i contatti tra Mihajlovic e il calciatore. Situazione in evoluzione con Ibra che ha promesso una decisione per il prossimo mese: a dicembre si conoscerà il futuro dell'ex Juventus che dopo sette anni e le esperienza con Psg, United e LA Galaxy potrebbe far ritorno in Italia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, da Modric a Ibrahimovic: esperienza al servizio di Pioli

Dal ritorno in Serie A al ritiro: tutti gli scenari sul futuro di Ibrahimovic