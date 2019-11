Calciomercato Inter, Semplici 'stoppa' Conte

CALCIOMERCATO INTER PETAGNA - Rinforzare il reparto offensivo è tra gli obiettivi principali dell'Inter nella sessione invernale di calciomercato che si aprirà il prossimo 2 gennaio. Se da un lato è vero che la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, per il quale Guardiola medita uno scambio con il Manchester City, sta facendo molto bene; dall'altro c'è da dire che i due bomber non hanno ricambi all'altezza visto l'infortunio di Sanchez, l'adattamento fuori posizione di Politano e l'acerbità del giovane Esposito.

Per questo Antonioha chiesto un altro attaccante alla società e Olivier Giroud sembra il prescelto dell'Inter , nonostante i rumors dall'Inghilterra che lo vorrebbero al

Inter, Petagna in salita. Semplici: "Resta fino a maggio"

Oltre a Giroud, l'Inter guarda anche in Serie A per trovare un vice Lukaku. Tra i giocatori seguiti da Marotta c'è Andrea Petagna, per il quale si possono sfruttare gli ottimi rapporti con il suo procuratore Riso che è lo stesso di Sensi e Gagliardini. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', però, Leonardo Semplici frena le ambizioni nerazzurre, almeno per gennaio: "Fa piacere sentire queste voci perché vuol dire che sta lavorando bene, ma secondo me il ragazzo deve fare un'altra annata qui e poi potrà spiccare il volo - ha detto il tecnico della Spal - Comunque da parte mia fino a fine maggio resta qua".

