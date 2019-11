JUVENTUSMERTENS NAPOLI / Dries Mertens, in scadenza a giugno con il Napoli, fa gola alle big italiane. Oltre a Milan e Inter, anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per l'attaccante della nazionale belga come riporta 'Il Mattino'.

Nulla di concreto al momento, ma solo una semplice richiesta d'informazioni da parte del club bianconero, viste le difficoltà dell'entourage del giocatore nell'imbastire una trattativa per il rinnovo con il Napoli al pari di Callejon

In Serie A, inoltre, anche la Roma sarebbe tornata sulle tracce di Mertens, mentre in Premier League avrebbero chiesto informazioni Tottenham e Arsenal. L'Inter, se Conte spingesse per avere una nuova freccia in attacco, potrebbe provare un affondo serio per il belga già nella finestra di gennaio, trattando con la società di De Laurentiis il prezzo del cartellino.

