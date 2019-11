CHAMPIONS LEAGUE BORUSSIA DORTMUND INTER NAPOLI SALISBURGO FORMAZIONI CALCIOMERCATO TV / Archiviata l'ultima intensa giornata di Serie A è già tempo per le squadre italiane di varcare i confini nazionali per il quarto turno di Champions League. La massima competizione europea entra infatti nel vivo della prima fase con i punti che iniziano a pesare ancora di più in ottica qualificazione agli ottavi. Lo sanno benissimo Inter e Napoli che stasera saranno di scena rispettivamente contro Borussia Dortmund e Salisburgo mentre domani sarà la volta di Juventus ed Atalanta. Ecco le probabili formazioni, tutti i possibili intrecci di calciomercato, gli orari e dove vedere in TV e in chiaro di Borussia Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Champions League, Borussia Dortmund-Inter e Napoli-Salisburgo: le probabili formazioni e dove vederle in TV

Dopo il successo nella gara d'andata per 2-0 l'Inter di Conte è chiamata ad un risultato positivo anche nella sfida odierna del 'Signal Iduna Park' contro un Borussia Dortmund con la stella Marco Reus ancora a mezzo servizio. Il tedesco infatti non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina con il trio di ragazzi terribili composto da Brandt, Sancho e Hazard jr alle spalle del campione del Mondo Mario Goetze. Pochi dubbi invece in difesa per Favre dove si rivede Piszczek a destra con Guerreiro a sinistra e la coppia Akanji-Hummels nel mezzo davanti ad Hitz che prende il posto di Bürki. Conte dal canto suo dovrebbe confermare il solito 3-5-2 col rientro di Godin insieme a de Vrij e Skriniar a completare il pacchetto arretrato. Assenti Asamoah e Gagliardini, dovrebbero essere sostituiti rispettivamente da Biraghi e Vecino. In attacco nessun dubbio su Lautaro Martinez e Lukaku, tra i più in forma del momento. Borussia Dortmund-Inter è in programma stasera alle ore 21 al Signal Iduna Park e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Akanji, Hümmels, Guerreiro; Weigl, Witsel; Sancho, Brandt, T.Hazard; Götze. ALL.:Favre.

A disp. Bürki, Hakimi, Dahoud, Delaney, N.Schulz, Reus, Alcacer.

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL. Conte.

A disp. Padelli, Bastoni, Sensi, Politano, Lazaro, Borja Valero, Esposito.

Rovente a Napoli la situazione per i ragazzi di Ancelotti che devono dar seguito alla vittoria di due settimane fa a Salisburgo per ipotecare la qualificazione e soprattutto scacciare i fantasmi di una crisi che in campionato è sempre più galoppante.

Per farlo il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi all'ormai solito 4-4-2 confermando in toto la difesa di Roma. In mediana Allan è convocato ma non dovrebbe partire dal 1' minuto lasciando spazio ancora a Fabian Ruiz e Zielinski con Insigne largo a sinistra. In avanti fino alla fine ci sarà ballottaggio tracon tre calciatori per due sole maglie. A spuntarla potrebbero essere il belga insieme al messicano.invece punta tutto sul talentuoso Haaland che guiderà l'attacco austriaco supportato da Daka, Minamino e Hwang. Napoli-Salisburgo, che si giocherà alle 21, sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204, satellite), Sky Sport 253 (satellite) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.

A disp. Ospina, Maksimovic, Allan, Elmas, Younes, Llorente, Milik.

SALISBURGO (4-2-3-1): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Mwepu, Junuzovic; Daka, Minamino, Hwang; Haaland. All. Marsch.

A disp. Coronel, Vallci, Onguené, Szobolszlai, Okugawa, Ashimeru, Koita.

Calciomercato Inter, Juventus e Napoli, gli osservati speciali della serata

Le sfide di Champions di questa sera non mancano di offrire anche alcuni interessanti spunti di calciomercato, a partire proprio dalla gara di Dortmund. I gialloneri di Favre annoverano infatti tra le proprie fila uno dei gioielli più lucenti dell'intero panorama calcistico europeo: Jadon Sancho. La stella del BVB e dell'Inghilterra è nel mirino di Real Madrid e Manchester United, ma è stata anche accostata alla Juventustra i papabili colpi in 'stile CR7'. L'Inter invece guarda con curiosità all'altra sfida del proprio girone anche oltre il risultato. In mediana infatti i nerazzurri osservano sempre con attenzione Ivan Rakitic, ai margini del progetto blaugrana, e Arturo Vidal che invece sta trovando continuità di impiego.

Il Napoli si ritroverà di fronte stasera un altro dei talenti maggiormente desiderati: Erling Haaland. Il bomber classe 2000 ha conquistato proprio tutti a suon di gol. In Italia si sono posati su di lui proprio gli occhi degli azzurri ed in particolare della Juventus, mentre all'estero i soliti noti sono Real e United. Il duello tra partenopei e piemontesi potrebbe però estendersi anche a calciatori come Szoboszlai, Kristensen, Mwepu e l'attaccante Daka, tutti talenti in forza proprio al Salisburgo. Chiude il quadro infine nel girone del Napoli il centrocampista Berge che si è messo in luce con la maglia del Genk attirando le mire oltre che del club di De Laurentiis anche della Fiorentina.