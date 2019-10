Juventus, la scappatoia del Real Madrid per arrivare a Pogba

JUVENTUS REAL MADRID POGBA / Nonostante la panchina di Zinedine Zidane sia a rischio, il RealMadrid secondo le voci che arrivano dalla Spagna non molla l'idea di portare al 'Santiago Bernabeu' Paul Pogba, del quale il tecnico francese è il principale sponsor.

Sempre nei sogni della, il centrocampista del Manchester United rappresenta secondo lo staff 'merengue' l'elemento ideale per dare una scossa al progetto e nonostante il budget non sconfinato e limitato dopo il grande colpo Hazard in estate, il Real avrebbe pronta la strategia per tentare comunque l'affondo sul 'Polpo'.

Lo riferisce il quotidiano 'El Desmarque' secondo il quale la dirigenza del Real sarebbe pronta a mettere sul piatto qualcosa come 100 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale per far traballare le resistenze dei 'Red Devils'. Un altro scoglio da superare è rappresentato poi dall'ingaggio da 17 milioni di euro a stagione percepito da Pogba. L'addio di Bale, però, libererebbe risorse importanti anche da quel punto di vista.