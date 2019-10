SAMPDORIA ROMA RANIERI BERTOLACCI / Due ex pronti a rilanciare la Sampdoria. Claudio Ranieri affronta la sua Roma nel giorno del suo compleanno alla prima gara alla guida della Sampdoria.

Il tecnico romano, per la sua prima gara in panchina con i liguri, punta sul 4-4-2 con due esterni particolarmente offensivi come, ma soprattutto in mezzo al campo sulla coppia. Debutto speciale dunque per il centrocampista arrivato da svincolato, proprio contro la squadra in cui è cresciuto. Anche per lui, dunque, sfida da ex.