CALCIOMERCATO MILAN DIER KESSIE / La panchina è in questo momento la priorità per il Milan: oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'esonero di Marco Giampaolo, poi sarà la volta dell'annuncio del nuovo allenatore, molto probabilmente Stefano Pioli.

Situazione in evoluzione ma una volta chiuso il cerchio sul tecnico, la dirigenza rossonera dovrà iniziare a pensare a come rendere più armonica una rosa che fin qui è andata sicuramente sotto le aspettative, il tutto senza dimenticare il fair play finanziario e i conti da far quadrare. Dall'Inghilterra potrebbe arrivare una mano per: ilha messo in uscita Eric, mediano classe 1994, capace di giostrare anche in difesa. A gennaio l'inglese sarà messo sul mercato e il Milan potrebbe essere interessato: gli 'Spurs' in passato hanno seguito con attenzionee potrebbe essere imbastito uno scambio che consenta al club italiano di ricevere anche un conguaglio economico.