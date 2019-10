CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ INFORTUNIO ROMA / Grosso spavento ieri per Elseid Hysaj uscito durante Torino-Napoli in seguito ad una brutta caduta. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore dello stesso terzino albanese: "Hysaj sta bene, ha un po’ di dolori alle costole e al petto, ha una frattura ma è una cosa poco preoccupante fortunatamente. Ansaldi è stato bravo e molto lucido ad attutire la caduta. Vista la caduta pensavamo a cose anche più gravi, è stata da brividi.

I tempi di recupero si aggirano sui 25 giorni. Elseid ha dimostrato di essere un calciatore importante su tutte e due le fasce, Ancelotti mi disse che sarebbe stato contento se fosse rimasto perché gli dava garanzie in questo senso".

ROMA - L'agente di Hysaj ha quindi proseguito sull'interessamento della Roma, anticipato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it: "È rimasto perché purtroppo non siamo riusciti a chiudere delle trattative, però è stato un male ridimensionato perché c’è un allenatore che ha considerazione di lui. La Roma è una soluzione gradita per il calciatore, se non la prima. Tra un anno sarà in scadenza, il Napoli potrebbe perderlo a zero e sarebbe un peccato, perché abbiamo un ottimo rapporto. Non rinnoviamo, sia noi che il Napoli siamo consapevoli non ci sono i presupposti. Credo che anche per il ragazzo sia l’ora di cambiare dopo 4 anni e mezzo, non c’è bisogno di parlarne perché la pensiamo allo stesso modo".