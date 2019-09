SERIE B PERUGIA FROSINONE BARDI / Paura in campo durante Perugia-Frosinone, gara della 5a giornata di Serie B.

Allo stadio 'Curi', al minuto 30,, portiere della squadra ospite, si è scontrato in area concommettendo fallo e perdendo i sensi: clicca qui per restare aggiornato. Immediati i soccorsi dello staff sanitario: il calciatore ha poi ripreso coscienza abbandonando il campo in barella. Entrato al suo posto,ha subito la rete didal dischetto.