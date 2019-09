SAMPDORIA TORINO MAZZARRI / Walter Mazzarri arrabbiato per Sampdoria-Torino e la sconfitta dei granata. Intervenuto a 'Sky' il tecnico granata spiega: "Era una partita da pareggio: l'episodio ha spostato il risultato, oggi è andato a favore loro, speriamo la prossima volta sia a nostro favore. Ho avuto una risposta dalla squadra dopo la sconfitta con il Lecce: oggi se erano attenti al Var finiva in pareggio, clamoroso il fallo su Lyanco. Se lo avessero visto attentamente al Var, lo avrebbero annullato. Il gol era da annullare poi magari ce lo facevano dopo.

Se si mantiene un metro di arbitraggio, lo devi fare per tutte e due le squadre non solo per la squadra di casa. Se da dietro mentre calci ti toccano il piede, perdi la palla".

GIOCATORI PENSANO DI ESSERE BRAVI - "Noi con il Lecce abbiamo fatto questo, credere di essere così bravi da vincere con il Lecce comunque. Invece, nel calcio italiano tutte le squadre 'piccole' possono metterti in difficoltà. C'è un campionato molto interessante: dobbiamo farne tesoro, la nostra caratteristica principale è la fame. Lo scorso anno avevamo più fame degli altri. Oggi rispetto al Lecce c'è stata una grande reazione: per ora abbiamo sbagliato clamorosamente quella con il Lecce".