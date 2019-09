JUVENTUS POGBA SCHOLES / Anche Paul Scholes 'scarica' Pogba. Intervenuto ai microfoni di 'talkSPORT', la leggenda del Manchester United ha parlato così del centrocampista francese: "Penso sia abbastanza chiaro che il suo desiderio è quello di andare via. Voleva andare al Real Madrid, ma per qualche motivo alla fine non è successo. Se gli hanno chiesto di rimanere per un anno vedremo cosa succederà più avanti, ma non credo che sarebbe una grande perdita per il Manchester United".

L'ex centrocampista ha poi spiegato: "La sua forma non è stata eccezionale ultimamente e negli anni che è stato a Manchester le sue prestazioni non sono state esaltanti. Sono sicuro che ci sono altri giocatori che possono fare altrettanto bene".

Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza dei 'Red Devis' sarebbe in pressing per il rinnovo del contratto, ma tutto dipenderà dalla volontà del francese. Juventus e Real Madrid restano alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.