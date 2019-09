Juventus, Lippi: "De Ligt grande acquisto. Dybala? Sono sorpreso"

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIPPI DE LIGT DYBALA / Nell'avvio di stagione della Juventus, si discute, tra gli altri temi, delle prestazioni di de Ligt e dello scarso utilizzo di Dybala. Marcello Lippi, ex allenatore bianconero, dice la sua a 'Radio Anch'io' su 'Radio Uno'. "De Ligt è un grande acquisto - ha dichiarato - Non sta succedendo niente, la Juventus ha fatto un programma di inserimento normale, ricordiamoci che non hanno mai fatto ingressi trionfali neanche grandissimi campioni come Platini e Zidane, che dopo 4 mesi venne da me a dirmi che se non ero soddisfatto da lui poteva andar via.

Inserirsi in contesti come i nostri, anche se sei bravo, è difficile perché subentrano percorsi psicologici diversi rispetto a quelli più facili che ha vissuto fino ad ora. L'infortunio dilo ha buttato dentro subito, ma non c'è dubbio sul valore del giocatore. Dybala? Evidentemente lui non è riuscito ancora a convincere gli allenatori che ha grandi qualità e che può essere importante per questa squadra, non c'è altro motivo altrimenti perché gli allenatori non lo fanno giocare. Meglio andare all'estero? Chi lo sa, magari tra qualche mese diventerà un grande. Questo fa un po' stupire, che non sia impiegato con frequenza".