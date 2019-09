INTER LUKAKU PASSIRANI / Polemiche su Luciano Passirani, opinionista ospite di un programma di Telelombardia, protagonista di un commento molto criticato su Lukaku. Una frase che ha sollevato una vera e propria bufera sui social e che ha spinto il direttore Fabio Ravezzani a prendere la distanze.

Passirani commentando l'arrivo dell'attaccante belga in nerazzurro ha affermato: "Lukaku è uno degli acquisti migliori che potesse fare l'Inter. Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra.

E' uno dei più forti, a me piace tantissimo perché ha forza: è il sosia di Zapata dell'Atalanta. Hanno qualcosa in più degli altri e poi i gol li fa e ti trascina la squadra. Questo nell'uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti..."

Ravezzani su Twitter ha poi annunciato: "Un'immagine indegna evocata da un anziano opinionista oggi a Qsvs è stata stigmatizzata subito in diretta da Alfio Musmarra. Il protagonista non si è nemmeno reso conto di cosa stesse dicendo e si è scusato subito. Malgrado questo non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni".