p>CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA / Missione in Francia per il: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', un osservatore rossonero questa sera assisterà alla sfida in programma tra Brest eper seguire da vicino il baby talento Eduardo, centrocampista di 17 anni che ha stupito tutti nelle due sfide giocate ad inizio stagione con il. IIl Milan deve fare i conti comunque con una forte concorrenza e con una quotazione destinata schizzare alle stelle: ecco perché una mossa in anticipo potrebbe risultare decisiva. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI