ROMA SPINAZZOLA / L'infortunio muscolare è ormai alle spalle. Leonardo Spinazzola sarà tra i convocati di Fonseca per Roma-Sassuolo ed è pronto a fare il suo esordio in maglia giallorossa. Intervistato nel consueto "Match Program" del club, l'ex Juventus ha parlato così delle sue condizioni: "Mi sento molto bene.

Ho avuto una settimana in più per lavorare grazie alla sosta per le nazionali, ho recuperato meglio e spinto di più. Ho potuto fare lavori specifici per farmi trovare al meglio. Deciderà il mister, ma sono pronto". Sul mese che attende la: "Questo mese sarà molto importante, ci saranno sette gare prima della seconda sosta. Un mese che ci dirà cosa possiamo fare in questa stagione, fin dove potremmo arrivare. Ci darà le prime indicazioni pesanti e se partiremo bene sarà una grande spinta per il futuro. Il mio obiettivo? Giocare, fare bene e dare quello che posso a questa squadra".