CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Dopo un'estate di voci di mercato, Gonzalo Higuain alla fine è rimasto alla Juventus. Intervistato da 'Sky Sport', l'attaccante argentino ha raccontato le sue sensazioni. "Ho sempre voluto restare alla Juventus - ha spiegato - Quando sono tornato qui, nessuno mi ha detto nulla. Volevo mettermi al lavoro e dimostrare il mio valore.

Con la nuova stagione, tutto riparte da zero, dobbiamo lottare per tutte le competizioni. Sono felice della mia scelta.? Non giocavamo insieme da tanti anni, oggi è ancora più completo e affamato. Il numero di maglia? Quando sono tornato, il 9 era libero, ma ho scelto il 21 perché è il giorno in cui è nata mia figlia. Per ora, mi sta portando fortuna".