Calciomercato Lecce, sirene spagnole per Farias

CALCIOMERCATO LECCE FARIAS - L'avventura al Lecce di Diego Farias non è iniziata nel migliore dei modi. Subentrato nel match di esordio in Serie A contro l'Inter, ha rimediato un cartellino rosso che gli ha fatto saltare il match casalingo con il Verona.

E c'è già chi mette in discussione la sua permanenza in giallorosso, dove è arrivato in estate in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza dal. Secondo il portale iberico 'El Gol Digital', l'ex empolese sarebbe finito nel mirino dell', ultimo in classifica nella Serie B spagnola, che a gennaio vuole rinforzare il suo attacco.