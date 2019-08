CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIGNATO CHIEVO/ / La Sampdoria intensifica il pressing per Emanuel Vignato. Il baby del Chievo è un obiettivo della dirigenza ligure, che vorrebbe chiudere l'operazione entro lunedì, giorno di chiusura del mercato estivo.

Il Ds blucerchiatosta cercando di accelerare le operazioni per anticipare la concorrenza e, come raccolto da Calciomercato.it - nel pomeriggio ha incontrato a Milano l'entourage del talentuoso attaccante classe 2000. Il Chievo valuta circa 5 milioni di euro Vignato, di recente finito nei radar anche di Lazio e Bayern Monaco. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!