BOLOGNA MEDEL MIHAJLOVIC SANCHEZ / Colpo di prestigio per il Bologna, che ha preso Gary Medel dal Besiktas. Il cileno è sbarcato oggi in Italia, arrivando a Venezia prima di spostarsi a Casteldebole per le visite mediche. L'ex centrocampista dell'Inter ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni.

Il classe '87 ha arlato della sua nuova avventura: "Sono molto contento di tornare in Italia, avevo tanta voglia di dimostrare di poter far ancora bene qui". Non può mancare un messaggio al mister Sinisa Mihajlovic: "Lui è un guerriero, non è facile lottare contro questo tipo di malattia. Lui la supererà con l’aiuto della sua famiglia e di chi gli vuole bene". Infine sul connazionale Alexis Sanchez, arrivato a Milano per vestire la maglia dell'Inter: "Grande giocatore, può dare tantissimo. È molto rapido, l’ho avuto come compagno. Può essere un buon acquisto".

F.I.