ROMA BENATIA MASSARA RUGANI ZIYECH / La Roma continua la ricerca frenetica del difensore centrale, ma sta incontrando non poche difficoltà, da Lovren a Rugani. E pensare che a Trigoria poteva materializzarsi un clamoroso ritorno, come quello di Medhi Benatia: il difensore marocchino, attualmente in forza all'Al Duhail.

"Ci siamo sentiti a gennaio,mi aveva chiesto di rimanere in Italia e io ho dato la mia disponibilità", l'ammissione del classe '87.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'ex difensore della Juventus, intervenuto a 'Teleradiostereo 92.7', ha raccontato i retroscena anche recenti dei contatti con i giallorossi: "Ho fatto una scelta di famiglia andando in Qatar. A marzo-aprile ci siamo risentiti. La Roma rimarrà un posto particolare per me e per la mia famiglia. Ci ho pensato, poi Ricky è andato via e non se n'è fatto più nulla. Petrachi? Io al telefono rispondo sempre".

Poi sul connazionale Ziyech: "Lo scorso anno stava per arrivare a Trigoria, io gli ho detto di andare subito a Roma, ma non sono riusciti a trovare l'accordo economico con l'Ajax". Infine sulla possibilità dell'arrivo di Rugani: "Lo conosco benissimo, è giovanissimo, ogni volta che gioca fa vedere sempre il suo valore, è un grande professionista. Se l'operazione andasse in porto, gli auguro il meglio, per lui sarà bello giocare per la Roma".

F.I.

Il tuo connazionale Ziyech poteva essere un calciatore della Roma.