CALCIOMERCATO CAGLIARI COLOMBATTO OLYMPIACOS SINT-TRUIDEN FORTUNA SITTARD - Dopo gli arrivi di Nandez e Nainggolan, la linea mediana del Cagliari è diventata davvero affollata. Tanti i calciatori in partenza, tra questi c'è Santiago Colombatto.

Dopo l'ottima stagione in prestito in, con la maglia delneopromosso in, per il 22enne centrocampista si avvicina l'addio all'Italia. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , oltre ai belgi del, anche l'e ilsono interessate al calciatore argentino, con passaporto italiano. Sotto contratto fino al 2022 con club di, Colombatto può lasciare la Sardegna a titolo definitivo in questa ultima settimana di