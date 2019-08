CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI / Al lavoro per rinforzare il suo Sassuolo, l'a.d. Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul mercato italiano e del suo club: "Tanti rinforzi tra le medio-piccole? Sicuramente è un grande passo perché vuol dire che anche altre società si rafforzano e tutto va a vantaggio del campionato italiano. Dall'altro lato, non è una cosa così facile e sostenibile, è un calciomercato con dei numeri esagerati.

Sentiamo parlare di cifre troppo elevate, bisogna fare attenzione perchè un domani potremmo avere problemi - le sue parole a 'Sky Sport' -? E' un giocatore importante, ma quando ci sono ingaggi elevati bisogna fare dei conti. E' importante guardare l'aspetto tecnico, ma bisogna tenere il bilancio a posto perché è una delle cose più importanti per una squadra di calcio. Alternativa? Non credo, non dobbiamo fare solo un difensore centrale ma stiamo guardando anche per una punta. Dobbiamo fare attenzione e cercare di sbagliare il meno possibile. Il mercato è ancora lungo".