SHAKHTYOR SOLIGORSK-TORINO EUROPA LEAGUE PRELIMINARE DIRETTA CRONACA TEMPO REALE LIVE MAZZARRI - Dopo il 5-0 dell'andata, Shakhtyor Soligorsk e Torino si affrontano per il ritorno del penultimo turno preliminare di Europa League.

I granata di Waltervolano in Bielorussia per affrontare con una buona dose di serenità questa partita, dopo il rotondo risultato dello stadio 'Olimpico Grande Torino', e potrebbe optare per un corposo turnover. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Dinamo' di Minsk.

Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich; Matveichik, Khadarkevich, Rybak, Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich; Bakaj. Allenatore: Tashuev

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri