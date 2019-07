CALCIOMERCATO INTER BRUNO FERNANDES PREMIER LEAGUE / Bruno Fernandes, calciatore accostato anche all'Inter, ha lanciato un segnale chiaro per quanto riguarda il suo futuro. Il fantasista dello Sporting infatti ha impressionato tutti per il rendimento messo in mostra quest'anno.

Ai microfoni di 'Skysports.com', l'exha espresso la sua voglia di Premier League: "Il mercato non mi interessa: l'ho già detto. Non so se la prossima sarà l'ultima gara con i portoghese. Questo lo deciderà l'allenatore. Mi piacerebbe giocare in Inghilterra ma ora non ci sto pensando. Non so quando potrà avvenire tutto questo: lo deciderà il mio club".

