BEVI CON LA TESTA ALLEGRI / Max Allegri manda un messaggio ai giovani e agli adulti.

Attraverso un videoselfie, l'ex tecnico dellaha partecipato a favore del Progetto Nazionale degli studenti 'Bevi con la Testa', dichiarando in maniera telegrafica che "bere per divertirsi è da teste di alcool". Matteo, presidente della Onlus Generazioni Contatti, ha rilasciato un breve commento: "Non ci aspettavamo questo videoselfie da Massimiliano Allegri. Avere tra i sostenitori del progetto uno degli allenatori più vincenti è un onore. Gli studenti del progetto sul bere responsabilmente ringraziano Corrado Ottanelli che, da amico storico di Max, ci ha messo in contatto con lui. Ottanelli ha giocato con Massimiliano Allegri nel Livorno in serie C negli anni ottanta, la loro è un amicizia cementata dall'amore per il mare che gli ha visti entrambi nascere sulla costa livornese".