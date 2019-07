p>CALCIOMERCATO SASSUOLO TRAORE / Felice di essere approdato alha fatto il punto sul ritiro dei neroverdi e sulle prospettive future: "Il Sassuolo è una squadra che mi ha voluto veramente in modo forte, a me è piaciuto - le sue parole a 'Sky Sport' - Il Sassuolo gioca bene a calcio, qui posso crescere e diventare davvero un grande giocatore. Poi per il futuro si vede, ora sono a Sassuolo.? Modo di giocare veramente perfetto, sempre in avanti, è una cosa bella. Ruolo? Posso giocare un po' ovunque a centrocmapo, a Empoli ho fatto un po' tutti i ruoli, ma il mio preferito è la mezzala. Pochi gol? Vero, spero di farne di più. Ci lavoro tanto".