INTER LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha nascosto la possibilità che Milinkovic-Savic lasci la società biancoceleste nella sessione di trasferimenti in corso: serve l'offerta da 80 milioni di euro per il 24enne nato a Lleida da tre stagioni a Roma. Paris Saint-Germain e Manchester United sono le società più accreditate per l'acquisto del calciatore anche se entrambe devono prima sistemare alcune situazioni e poi possono far partire l'assalto.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic: ad agosto l'assalto

I parigini sono alle prese con il caso Neymar e anche per questioni di FFP non possono fare affari di questo livello senza cessioni; i Red Devils, invece, devono capire cosa accadrà con Pogba: Milinkovic-Savic è stato individuato come il sostituto ideale del francese ma c'è da considerare che in Premier League il tempo per gli acquisti scade l'8 agosto.

Come riferisce l'edizione romana del 'Corriere della Sera', se per quella data non sarà accaduto niente, ecco che in scena potrebbe tornare prepotentemente l'Inter: anche i nerazzurri hanno la necessità di definire alcune situazioni in uscita (Nainggolan e Icardi quelli più chiacchierate) e se dovessero andare in porto alcune cessioni ecco che si aprirebbe la porta per un altro grande colpo anche a centrocampo, con Milinkovic-Savic profilo gradito, e non poco, ad Antonio Conte.