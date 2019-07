CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI HIGUAIN / "Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò". Nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio nella International Champions Cup, Maurizio Sarri ha anche parlato del futuro di Gonzalo Higuain. Dichiarazioni, quelle dell'allenatore della Juventus, che potrebbero essere interpretate anche come un'apertura nei confronti del 'Pipita'.

L'ex Napoli e Chelsea ha di fatto passato la palla alla società, che come già noto da tempo ha rimesso sul mercato l'argentino. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Higuain, infatti, non rientra nei piani del club bianconero, che sta cercando una soluzione per l'attaccante con l'obiettivo di sbloccare il mercato in entrata anche nel reparto offensivo. Negli ultimi giorni si è parlato di un accordo già raggiunto con la Roma per il suo trasferimento, ma manca ancora il sì del giocatore, che nel frattempo resta al 100% nei programmi di Sarri. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.