Inter, sotto traccia il sogno top a centrocampo: attesa e cessioni, la strategia

INTER MILINKOVIC-SAVIC / Con Nicolò Barella sono già quattro gli acquisti ufficializzati dall'Inter in questa prima fase di calciomercato estivo, ma la sensazione è che da qui al 2 settembre potrà accadere ancora molto altro. Non solo in attacco, dove le priorità rimangono Romelu Lukaku e Edin Dzeko che però non si sbloccano, ma anche a centrocampo dove la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sotto traccia ad un possibile colpo top per accontentare il tecnico Antonio Conte.

Prima serviranno le cessioni, questo va detto: profili come Radja Nainggolan, Joao Mario e non solo sono in uscita e senza le loro partenze non si potrà operare in entrata in una mediana che ora è affollata.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Sistemate queste questioni, l'intenzione della dirigenza è dunque quella di provare ad arrivare ad un big ed il nome che resta in corsa è quello di Sergej. Lo riferisce il 'Corriere della Sera', che spiega che dopo la frenata della pretendente più credibile al momento sarebbe il. I 'Red Devils' però dovrebbero prima cedere Paul Pogba e non tutti i dirigenti sarebbero d'accordo nel puntare sul centrocampista dellaper sostituire il francese. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, l'Inter dunque sarebbe pronta a tornare alla carica mettendo sul piatto una pedina molto gradita al tecnico biancoceleste Simone, ovvero il centrocampista Roberto